Нефть дорожает в пятницу утром

В пятницу на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе торговались на уровне $76,27 за баррель. Сейчас торгуются на отметке $76,30, дорожая на 0,57%.

Скорее всего, поддержку сырая нефть найдет на отметке $73,92 и сопротивление на $76,80.

Нефть Brent с поставкой в январе увеличилась в цене на 0,19% и торгуется сейчас по $79,60 за баррель.

Инвесторы ждут заседание ОПЕК, от которой надеются услышать одно важное заявление — что страны-экспортеры снизят добычу нефти до лимита в 30 млн баррелей в сутки.