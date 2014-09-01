Комментарии дилеров по евро/доллару

Евро/доллар начал неделю на минорной ноте, опустившись к новому годовому минимуму. В фокусе внимания находится отметка $1.3101, представляющая собой минимум сентября 2013 года, ниже которой отчетливой поддержки не просматривается вплоть до минимумов 2013 года в области $1.2745-55. В то же время в диапазоне $1.3158-1.3485 сформировалось большое количество уровней сопротивления, и для перелома хотя бы краткосрочного тренда евро/доллару необходимо закрыться выше $1.3221. По словам дилеров, в настоящее время стопы отмечены выше $1.3160, $1.3200 и $1.3225, а также ниже $1.3100.