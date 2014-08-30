Давление продаж в евро возросло

Снижение евро ускорилось в пятницу во второй половине дня на фоне все новых свидетельств выздоровления экономики США, подталкивающих доллар к новым высотам против большинства мировых вают. Так, индекс Мичиганского университета показал дальнейшее улучшение потребительских настроений в Штатах, хотя экономисты этого не ожидали. И по мере того, как тенденция укрепления доллара и снижения евро становится все более очевидной, все большее число участников рынка присоединяются к ней. Так, в числе быков по американцу остается и инвестбанк Morgan Stanley. В пятницу в банке снова подтвердили, что, поскольку экономика США продолжает восстанавливаться с космической скоростью, они остаются в лонгах по доллару - в частности, против низкодоходных валют. "Мы сохраняем длинные позиции по доллар/франку (USD/CHF) и доллар/иене (USD/JPY). Но мы теперь более осторожны в отношении евро/доллара (

), так как обильное короткое позиционирование может вызвать умеренную коррекцию, после чего мы намерены снова продать пару", - подчеркнули специалисты банка. Другой инвестиционный банк, также один из крупнейших дилеров валютного рынка, английский Barclays, указал, что падение доходности немецких облигаций до рекордно низких уровней оказывает сильное негативное давление на евро. "Кроссы, такие как евро/иена (EUR/JPY) и евро/фунт (EUR/GBP) пробили ближайшие опорные уровни поддержки, что сигнализирует о дальнейшем снижении их к минимумам года", - подчеркнули в Barclays. Евро также пробил недавние минимумы против доллара и направляется теперь к уровню $1.3100. "Кроссы, такие как евро/аусси (EUR/AUD), также поддерживают нисходящую траекторию к уровням, не наблюдавшимся с первой половины 2013", - говорит банк.