Goldman Sachs: евро направляется к паритету!

угодил в русло постоянной нисходящей траектории, которая приведет его к паритету с долларом США к концу 2017 года, говорят аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs. В последнее время сложилась устойчивая тенденция выхода сильных макроэкономических показателей по экономике США, поясняют экономисты, что станет обнадеживающим сигналом для Федеральной резервной системы при реализации "стратегии выхода" из адаптивной денежно-кредитной политики и последующем повышении ставки федерального финансирования. Другим фундаментальным фактором, который будет подталкивать единую валюту ниже, станет отток портфельного капитала с рынка активов еврозоны. Кроме того, президент Европейского центрального банка Марио Драги может вновь высказать неудовлетворение курсом евро, назвав его высоким. Goldman Sachs оценивает справедливую стоимость евро на уровнях около $1.19, что делает его довольно дорогим на нынешних уровнях, несмотря на недавнее сильное снижение к текущим $1.3185. "Мы считаем, что тенденция евро кардинально изменилась, и потому мы ожидаем, что циклически опережающая динамика экономики США приведет к периоду снижения евро", - написали аналитики известного банка.