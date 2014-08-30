Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели большая часть основных валют закрылась ниже нулевой отметки. Наибольшее снижение по отношению к доллару США показал евро (-0,76%). Намного меньший спад показали швейцарский франк (-0,49%), новозеландский доллар (-0,13%) и японская иена (-0,10%). Рост показал британский фунт (+0,18%), австралийский доллар (+0,25%) и канадский доллар (+0,63%).

Несмотря на достаточно большое количество макроэкономических данных, курс евро торговался почти всю неделю в небольшом диапазоне против доллара, оставаясь при этом вблизи 11-месячного минимума. В первую сессию участники рынка обратили внимание на данные по деловым настроениям в Германии, а также американский отчет по рынку жилья. Немецкие деловые настроения ослабли больше, чем ожидалось в августе, показали в понедельник результаты опроса Института Ifo. Индекс делового климата от Ifo упал до 106,3 в августе. Экономисты прогнозировал, что показатель снизится до 107,1 от июльского значения 108.

Между тем, данные по США показали: с учетом сезонных колебаний продажи новостроек снизились на 2,4 процента, достигнув годового уровня 412 000 единиц, самого низкое значение с марта. Продажи за июнь были пересмотрены в сторону повышения - до отметки 422 тыс. с 407 тыс. единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут до 426 тыс. единиц. В Министерстве также сообщили: запасы новых домов увеличились на 4,1%- до 205 тыс. единиц (максимум с августа 2010).

Давление на единую валюту продолжали оказывать ожидания дальнейшего смягчения политики ЕЦБ. Однако трейдеры не решались на активные продажи. Небольшое влияние оказали данные по США. Министерство торговли заявило: заказы на товары длительного пользования выросли с учетом сезонных колебаний на 22,6% до $ 300,1 млрд. в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало самым резким увеличение и самым высоким уровнем в серии данных, начиная с 1992 года. Между тем, другой отчет показал: индекс потребительского доверия от Conference Board подскочил в августе до 92,4 пункта (рекорд с октября 2007 года).

Положительными для евро оказались сообщения о том, что на следующей неделе ЕЦБ не предпримет каких-либо действий. После выступления Драги в Джексон Хоул инвесторы стали делать ставки на то, что ЕЦБ запустит новые меры стимулирования, однако, согласно сообщениям Reuters, этого не произойдёт в сентябре. Между тем, в подтверждение данного прогноза высказался министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. Он отметил, что комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о возможном послаблении политики жесткой экономии были неправильно интерпретированы и сейчас нет большой необходимости для ЕЦБ проводить дальнейшее смягчение политики.

В центре внимания также оказался отчет по ВВП, который показал: во втором квартале рост американской экономики был более устойчивым, чем считалось ранее, поставив восстановление в нужное русло. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня на 4,2% во втором квартале, заявило в четверг Министерство торговли. Минторговли ранее оценило темпы роста во втором квартале в 4%. Экономисты ожидали, что рост за второй квартал будет снижен до 3,9%. Позитивные данные усилили оптимизм в отношении состояния здоровья экономики и укрепили ожидания того, что ФРС начнет повышать ставки раньше, чем считалось.

В последнюю сессию недели доллар продолжил свое укрепление, установив при этом новый годовой максимум против евро. Аналитики отмечают, что пара попала под давление на фоне традиционных покупок доллара в конце месяца и влияния финансовых санкций России. Также свою роль сыграли продажи евро на любом ралли. Что касается макроэкономической статистики, то поддержку доллару оказал отчет по потребнастроениям. Согласно данным, в августе окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 82,5 по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 81,8 и первоначальной оценкой за август на отметке 79,2. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с июльским значением до отметки 80,4.