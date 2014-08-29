Обзор европейской сессии: евро вырос против американской валюты

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро вырос против доллара США на фоне совпавших с прогнозами данных по инфляции и безработице в еврозоне.

Инфляция в странах еврозоны в августе, как и ожидалось, замедлилась на фоне падения цен на энергоносители, показали в пятницу предварительные данные Евростат.



Инфляция снизилась до 0,3 процента с 0,4 процента в июле. Результат совпал с ожиданиями экономистов.

Инфляция продвинулась дальше вниз от целевого уровня Европейского центрального банка "ниже, но близко к 2 процента".

Между тем, базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, выросла незначительно на 0,9 процента в августе с 0,8 процента в июле.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табака упала на 0,3 процента, а цены на энергоносители снизились на 2 процента. Как компенсация, стоимость услуг расширилась на 1,2 процента, а цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,3 процента.

В свою очередь, уровень безработицы в зоне евро остался неизменным на уровне 21-месячного минимума в июле, отразили данные, опубликованные Eurostat в пятницу.

Уровень безработицы составил 11,5 процента в июле - он был без изменений с июня и соответствует ожиданиям.

Число безработных составило 18 409 000 по сравнению с 18 405 000 в июне.

Уровень безработицы для 28 стран ЕС также остался стабильным на уровне 10,2 процента в июле.

Британский фунт снизился против доллара США после уверенного роста в начале сессии. Сегодня были опубликованы данные по ценам на жилье.

Рост цен на дома в Великобритании неожиданно ускорился в августе, показали результаты опроса Nationwide.

Общенациональные цены на жилье выросли на 11 процентов по сравнению с прошлым годом в августе после роста на 10,6 процента в июле. Экономисты ожидали, что рост цен на жилье замедлится до 10,2 процента.

Средняя цена дома выросла до 189 306 фунтов стерлингов в августе от 188 949 фунтов стерлингов в июле.

Хотя нынешний результат ниже роста на 11,8 процента в июне, рост цен на жилье продолжает опережать доходы с большим отрывом, сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide.

"Тем не менее, на национальном уровне доступность жилья не выглядит значительно по историческим меркам, отчасти в связи с низким уровнем ипотечных ставок," сказал он.

На ежемесячной основе цены на жилье выросли на 0,8 процента в августе вслед за ростом 0,2 процента в июле: более, чем 0,1-процентный рост, ожидаемый экономистами. Это ознаменовало шестнадцатый месяц подряд роста цен.

"Перспективы рынка жилья остаются очень неопределенными", сказал Гарднер, "Тем не менее, благоприятный экономический прогноз, вероятно, обеспечит постоянную поддержку спроса на жилье.»