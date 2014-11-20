Американский сенат отругал банки Уолл-Стрит

Крупные банки Уолл-стрит получили «нагоняй» от сената США. Результаты его расследования подтвердили, что банки владеют сырьевыми активами и тем самым подвергаются катастрофическим финансовым рискам. Кроме того, у них есть возможность использовать в своих интересах эти активы — например, чтобы манипулировать ценами на сырье и получать от этого торговое преимущество, пусть и несправедливое. Вообще наличие такого рода активов у банков Уолл-стрит ставит под угрозу финансовую систему страны, заявили в сенате США.

Два года шло расследование, и теперь банки снова предупредили, что если у них есть склады металлов, нефтетанкеры и другие подобные сырьевые активы, это их самих ставит в очень уязвимое положение. Например, случай, когда нефтекомпания BP из Великобритании столкнулась с очень большим количеством исков и штрафами на миллиарды долларов после аварии на ее платформе в Мексиканском заливе в 2010 году.



"Представьте, что было бы, если бы BP была банком, - говорит сенатор Джон МакКейн, который входит в постоянный комитет по расследованиям сената. - Расходы, связанные с ответственностью за аварию, привели бы этот банк к краху, что потребовало бы очередного спасения за счет средств налогоплательщиков".

По данным отчета, в 2012 году группа экспертов Федерального резервного банка Нью-Йорка также выявила, что у трех банков - Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan — недостаток средств на покрытие расходов в случае "непредвиденных обстоятельств" составлял порядка $15 млрд.

Сенаторы повторяются, что владение физическими сырьевыми активами дает банкам доступ к информации, которая позволяет выгодно манипулировать ценами на сырье, в том числе за счет неравных и несправедливых преимуществ в торговле. В четверг представители трех банков предстанут перед комитетом Сената по расследованиям, чтобы выступить в свою защиту, сообщает Financail Times.