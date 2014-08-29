Четверг прошел тревожно: все сидят и боятся

Азиатские,
европейские и американские фондовые
рынки вчера закрылись в красной зоне.
Нет никаких сомнений, что всё дело в
обострении геополитической ситуации:
президент Украины Петро Порошенко
открыто заявил, что Россия ввела войска
на территорию Украины. Рынки не замедлили
на это отреагировать: упали практически
все национальные и региональные индексы
развитых стран. Nikkei сдал
позиции на 0,61%, DAX потерял
1,06% (но там еще и слабая статистика
добавила масла в огонь), EuStocks50
похудел на 0,75%. Американские индексы
тоже снизились, но за счет сильной
макростатистики - не так существенно:
S&P на 0,11%, Dow
Jones на 0,17%, Nasdaq на 0,18%.
Пара USD/JPY понизилась до 103,55: японская иена сейчас расценивается едва ли не как «тихая гавань», подальше от европеоидных конфликтов.
Традиционным образом повело себя золото: там, где все плохо, оно дорожает в первую очередь. Рост по итогам дня составил 0,68%. WTI подросла на 0,87% - позитивная макростатистика из США обещает экономический рост, а значит — и увеличение потребления нефти.