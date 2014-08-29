Четверг прошел тревожно: все сидят и боятся

Азиатские, европейские и американские фондовые рынки вчера закрылись в красной зоне. Нет никаких сомнений, что всё дело в обострении геополитической ситуации: президент Украины Петро Порошенко открыто заявил, что Россия ввела войска на территорию Украины. Рынки не замедлили на это отреагировать: упали практически все национальные и региональные индексы развитых стран. Nikkei сдал позиции на 0,61%, DAX потерял 1,06% (но там еще и слабая статистика добавила масла в огонь), EuStocks50 похудел на 0,75%. Американские индексы тоже снизились, но за счет сильной макростатистики - не так существенно: S&P на 0,11%, Dow Jones на 0,17%, Nasdaq на 0,18%.



Пара USD/JPY понизилась до 103,55: японская иена сейчас расценивается едва ли не как «тихая гавань», подальше от европеоидных конфликтов.

Традиционным образом повело себя золото: там, где все плохо, оно дорожает в первую очередь. Рост по итогам дня составил 0,68%. WTI подросла на 0,87% - позитивная макростатистика из США обещает экономический рост, а значит — и увеличение потребления нефти.