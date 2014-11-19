Золото выросло, но, видимо, ненадолго

Сегодня цены на золото идут вверх. Сейчас (на 13.30 мск) оно торгуется на уровне 1 200,40 долларов за тройскую унцию, прибавив 0,29% по сравнению с закрытием вчерашних торгов. Пробив важный уровень сопротивления в 1 200 долларов, золото поддерживается ETF-фондами в Америке и легким снижением курса доллара по отношению к евро.

В последние недели рынок ценных металлов реагировал на то, как различаются меры денежно-кредитной политики в разных странах. ФРС сейчас направляется в сторону ужесточения монетарной политики, а ЕЦБ и Банк Японии продолжают ее смягчать. Это поднимает курс доллара, снижается процент безубыточной инфляции. Оба этих фактора давят на курс золота — и в среднесрочной перспективе оно все-таки, скорее всего, продолжит падать, не удержавшись на отметке 1 200 долларов и выше.