Две ситуации, способные резко поменять рынок нефти

На следующей неделе нас ждет два очень весомых события, которые могут в корне изменить сложившуюся ситуацию на сырьевом рынке, в частности резко изменится рынок нефти. Во-первых, 24 ноября ожидаются итоги переговоров между постоянными членами Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана насчет ядерной программы. Во-вторых, 27 ноября состоится встреча ОПЕК, которую ждут многие участники рынка.

Есть большая надежда, хотя и очень неопределенная, что иранские переговоры и встречи ОПЕК окажут влияние на нефтяной рынок. Одно отметить можно точно: конец ноября станет крайне важным для мировой энергетической сферы.

Иран надеется, что удастся добиться отмены санкций против него. "Мы очень заинтересованы, чтобы добиться соглашения, но не любой ценой, - сказал министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд. – Для этого мы должны увидеть значительно движения навстречу со стороны Ирана". Обе стороны переговоров серьезно воспринимают их и готовы разрешить все свои разногласия, что подтверждают участвующие в процессе чиновники. Иран доказал, что готов встретить международную комиссию, которая проведет инспекцию его ядерной программы и оценит возможность получать обогащенный уран из-за границы. В обмен США могут предоставить Ирану разрешение на обогащение урана внутри страны.

Остается непонятным, готовы ли в США снять санкции в отношении Ирана, и будут ли вообще это делать. Прорыв или провал на переговорах — вот эта неопределенность и пугает сейчас инвесторов. Открытие границ Ирана скажется положительно на экономике и производстве — т.к. многие автопроизводители, горнодобывающие компании и финансовые институты уже высказали свою готовность вернуться в Иран (например, BP и французская нефтяная Total), если санкции снимут, а правительство страны предоставит выгодные условия.

Второе важное событие — это вероятность сокращения добычи странами-участницами ОПЕК. 27 ноября в Вене будет встреча ОПЕК, на которой обсудят предельный уровень добычи. За последние пару месяцев было немало спекуляций, касающихся планов объединения, потому есть надежда, что страны пересмотрят свои квоты по добыче нефти. В начале ноября генсек ОПЕК Абдулла аль-Бадри говорил в интервью телеканалу CNBC, что возможный избыток нефти составляет "не больше 600-700 тыс. баррелей в день". По мнению представителей Венесуэлы, Эквадора и Ливии, сейчас очень необходимо уменьшить объемы добычи сырья. Однако, в свою очередь, Саудовская Аравия ни в какую не хочет сокращать производство, а чиновники две недели назад сказали, что начнут серьезные действия, только если нефть упадет ниже $70 за баррель.

Успокаивает пока только тот факт, что чиновники ОПЕК не верят в цену на нефть ниже $80 — это связывают с тем, что Япония скатилась в техническую рецессию, а это увеличивает давление на Эр-Рияд, чтобы они уже что-то предприняли.