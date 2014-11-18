Сюрпризные моменты подстегнули евро и придавили иену

Иена упала против евро и против доллара: премьер Японии Синдзо Абэ назначил досрочные выборы в нижнюю палату Парламента и приостановил запланированное повышение налога с продаж. Японская валюта потеряла позиции против 14 других основных мировых валют: страна неожиданно скользнула в рецессию, и комплекс принимаемых мер никак не способствует укреплению иены. А вот евро — наоборот, вырос, поскольку индекс доверия инвесторов в Германии так же неожиданно вырос впервые за 11 месяцев. Соответственно, евро полностью покрыл вчерашние потери (после речи Марио Драги о предполагаемом начале покупки государственных облигаций стран еврозоны).

Итак, EUR/USD на 16.06 мск торгуется на 1,2507; USD/JPY – на 116,6; EUR/JPY – на 145,85