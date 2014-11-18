Драги опять кормил Европу обещаниями. Европа верила, индексы росли.

Основные индексы
еврозоны выросли на вчерашних торгах:
этому поспособствовало выступление
Марио Драги и его слова о том, что
государственные облигации стран
Евросоюза с большой вероятностью будут
выкупаться ЕЦБ. Эти действия центробанка
Европы были озвучены в числе прочих мер
стимулирования экономики Старого Света.
Сводный индекс еврозоны Stoxx Europe 600 прибавил 0,48%, выросли 18 из 19 секторов индекса. Лучше всего себя показал банковский подындекс.
Dow Jones Euro Stoxx вырос на 0,81%.
FTSE 100 прибавил 0,26%; CАС 40 окреп на 0,56%; DAX увеличился на 0,58%.
Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA прибавила 3,2% на новостях о тесном сотрудничестве с гигантом отрасли Pfizer. Разрабатываемый Merck противораковый препарат будет передан Pfizer за 80 млн долларов, а еще 2 млрд Merck получит, если дальнейшая его разработка принесет коммерческий успех.
Производитель солнечных батарей из Испании Abengoa на прошлой неделе потеряла 49% на конфликте между компанией и инвесторами, однако вчера отыграла 23%: есть новости о шагах обеих сторон к примирению.