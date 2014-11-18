Драги опять кормил Европу обещаниями. Европа верила, индексы росли.

Основные индексы еврозоны выросли на вчерашних торгах: этому поспособствовало выступление Марио Драги и его слова о том, что государственные облигации стран Евросоюза с большой вероятностью будут выкупаться ЕЦБ. Эти действия центробанка Европы были озвучены в числе прочих мер стимулирования экономики Старого Света.



Сводный индекс еврозоны Stoxx Europe 600 прибавил 0,48%, выросли 18 из 19 секторов индекса. Лучше всего себя показал банковский подындекс.

Dow Jones Euro Stoxx вырос на 0,81%.

FTSE 100 прибавил 0,26%; CАС 40 окреп на 0,56%; DAX увеличился на 0,58%.

Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA прибавила 3,2% на новостях о тесном сотрудничестве с гигантом отрасли Pfizer. Разрабатываемый Merck противораковый препарат будет передан Pfizer за 80 млн долларов, а еще 2 млрд Merck получит, если дальнейшая его разработка принесет коммерческий успех.

Производитель солнечных батарей из Испании Abengoa на прошлой неделе потеряла 49% на конфликте между компанией и инвесторами, однако вчера отыграла 23%: есть новости о шагах обеих сторон к примирению.