Евро отыгрывает потери в четверг

В четверг, 28 августа, единая европейская валюта торгуется в плюсе, продолжая тенденцию прошлого дня в преддверии публикации большого блока макроэкономической статистики.

Вчера, в среду, валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала коррекционный отскок после сильного падения днем ранее на фоне внешне удачных американских данных по июльским заказам на товары длительного пользования, а также индекса потребительского доверия, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков.

Из европейской макроэкономической статистики вчера были опубликованы июльские импортные цены в Германии, упавшие на 0,4% против прогноза снижения показателя на 0,1%. Помимо этого, был обнародован сентябрьский индекс потребительского доверия GfK в Германии. Так, показатель составил 8,6 пункта против 9 пунктов месяцем ранее, что является первым снижением индекса с января 2013 года. При этом французский индекс делового климата за август также продемонстрировал снижение с 97 пунктов до 96 пунктов. Помимо этого, стоит отметить, что вчера президент Франции Франсуа Олланд назначил новое правительство, что также оказало поддержку европейской валюте.

В целом валютная пара EUR/USD крайне перепродана на недельном графике, и при этом не стоит исключать, что участники рынка пытаются заложить в цены предстоящие итоги заседания ЕЦБ, на котором Марио Драги с определенной долей вероятности может объявить о программе количественного смягчения.

В календаре статистики сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на немецкий уровень безработицы, а также индекс потребительских цен за август, которые могут повлиять на курс европейской валюты. Из американской статистики будут опубликованы важные данные по предварительному ВВП США за второй квартал. Отметим, что ожидается рост показателя на 4%, и если данные окажутся лучше прогнозов, то американский доллар сможет вновь продолжить свое укрепление.