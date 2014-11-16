Американский журнал Fortune назвал главу Google Ларри Пейджа "бизнесменом года"

Вторую строчку в рейтинге занимает глава корпорации Apple Тим Кук

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /Корр. ТАСС Александра Бекренева/. Авторитетный американский журнал Fortune назвал сооснователя и генерального директора интернет-гиганта Google Ларри Пейджа "бизнесменом года".

"Что делать после того, как вы построили самую прибыльную в мире интернет-компанию? Если вы - Ларри Пейдж, то вы ставите себе еще более амбициозные цели. Произвести революцию в транспорте? Да. Вывести на новый уровень медицину? Да. За почти четыре года во главе компании Пейдж показал себя самым амбициозным в мире генеральным директором", - отмечается на сайте Fortune.

Журнал напоминает, что в СМИ регулярно появляется информация о новых проектах главы Google. Среди прочего, он предлагает использовать воздушные шары для раздачи интернета, разрабатывает самоуправляемые автомобили, ищет пути искоренения смертельных заболеваний.

Кто еще вошел в рейтинг журнала Fortune

Вторую строчку в рейтинге занимает глава корпорации Apple Тим Кук. "Три года во главе компании, созданной Стивом Джобсом, доказали, что Тим Кук знает свое дело. Презентация часов iWatch и платежной системы Apple Pay продемонстрировала, что Apple по-прежнему способна создавать инновационные продукты", - отмечает издание.

Третье место в списке "бизнесменов года" досталось главе фармацевтической компании Gilead Sciences Джону Мартину. Как отмечает Fortune, в этом году Gilead Science представила революционное лекарство для лечения гепатита С, от которого ежегодно умирают 350 тыс. человек. "И хотя многих возмутила цена на этот препарат, $84 тыс., финансовые показатели Gilead Science улучшились: бумаги компании в текущем году подорожали на 40%. По мнению многих, своим успехом Gilead Science обязана исключительно лидерским качествам Мартина", - указывает издание.

В топ-50 бизнесменов года по версии журнала вошли также основатель социальной Facebook Марк Цукерберг (13-е место), создатель компании по производству электромобилей Tesla и космической корпорации SpaceX Элон Маск (18-е место), глава интернет- ритейлера Amazon Джефф Безос (25-е место), глава инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (34-е место) и гендиректор Microsoft Сатья Наделла (38-е место).