Могущество Центробанков - это миф

В Джексон Хоуле по-прежнему витает миф о всемогуществе центральных банков.

Рынки, затаив дыхание, ждали выступления председателя ФРС Джанет Йеллен и главы ЕЦБ Марио Драги на ежегодном собрании лидеров центральных банков в Джексон Хоуле, Вайоминг. При этом участники рынка снова сосредоточились на краткосрочных перспективах и нелепых спорах относительно преемника Бернанке – Йеллен: «намекнет – не намекнет, скажет – не скажет»? Йеллен и Драги сбили всех с толку и не сделали никаких четких заявлений о своих намерениях относительно монетарной политики. Их предшественники Трише, Бернанке и Гринспен также были непревзойденными мастерами в добавлении тумана и неопределенности.По нашему мнению, высока вероятность того, что США продолжат проводить количественное ослабление и печатать деньги, учитывая плохое структурное состояние американской экономики. Мы советуем инвесторам отмести все слухи о краткосрочных перспективах, распространяющиеся из Джексон Хоула, а также от различных политиков по обеим сторонам Атлантики, и сфокусироваться на реальности – в обозримом будущем продолжится ослабление монетарной политики и обесценивание валюты. Председатель ЕЦБ Марио Драги вынужден использовать последнее оставшееся у него средство – печатать деньги для покупки огромного количества облигаций. «Мы готовы и дальше корректировать направление проводимой нами политики», - заявил Драги.

Банк снижает процентные ставки, предлагает дешевые кредиты банкам и рассматривает возможность покупки активов, чтобы закачать больше денег в экономику; но Драги ничего не сказал о том, когда банк намерен сделать это. Сохраняется надежда, что ЕЦБ проведет количественное ослабление даже несмотря на то, что оно было не слишком успешным в Японии, а его эффективность в США по-прежнему не определена. Рынок считает, что количественное ослабление в ЕС маловероятно в ближайшее время, но все больше людей сходятся во мнении, что это случится в 2015 г. Это приведет к росту цен на золото, особенно в пересчете на евро. Цены на золото упали после того, как из протокола июльского заседания ФРС стало ясно, что политики спорят о возможности досрочного повышения процентных ставок. Говорят, что недавнее падение золота связано с опасениями, что ФРС может поднять процентные ставки раньше, чем ожидалось. Однако если бы это было так, то фондовые рынки также оказались бы под давлением, но они вместо этого продолжили движение к новым рекордным высотам. С точки зрения рынков, это противоречит здравому смыслу и предполагает, что падение цен на золото вызвано другой причиной. Четырехдневное ралли американских акций недавно привело S&P 500 к новым рекордным высотам. Индекс S&P 500 достиг отметки в 1992.37, установив 28-й рекорд за 2014 г. и первый с 24 июля. На рынках говорят о том, что Йеллен толкает S&P к новым рекордам – к психологической отметке 2000. На Уолл-стрит продолжается необоснованный рост котировок, которому способствует слишком свободная монетарная политика Йеллен и ее веселой команды из Джексон Хоула. Следует отметить, что медь, как и другие сырьевые товары, на прошлой неделе выросла примерно на 3%. Если бы рынки действительно были обеспокоены внезапным ростом процентных ставок, то сырьевые товары и все рисковые активы предлагались бы в избытке. Некоторые участники рынка справедливо спросят – почему на прошлой неделе неожиданно упали только золото и серебро? Доллар застыл ниже своего пика 2014 г. по отношению к корзине основных валют. На прошлой неделе рост доллара оказывал давление на золото. Спекулянты опасаются, что более высокие показатели, чем ожидалось, могут вынудить ФРС поднять процентные ставки.

Повышение ставок негативно сказалось бы на облигациях и акциях, но оказало бы поддержку золоту. Это было хорошо заметно в 1970х гг., когда повышение процентных ставок совпало с ростом цен на золото. Золото становится уязвимым к концу цикла фиксации процентных ставок, когда установлены положительные реальные процентные ставки, а владельцы сбережений получают какую-то прибыль по своим вкладам. Важно помнить, что стратегия проведения центральным банком слишком свободной монетарной политики в значительной мере способствовала возникновению мирового финансового кризиса. Низкие процентные ставки, установленные центральными банками и Аланом Гринспеном в частности, привели к процветанию спекуляций и рискованных сделок на Уолл-стрит, кредитованию под обеспечение, кризису субстандартного ипотечного кредитования и образованию пузырей на фондовом рынке и рынке недвижимости. Поможет ли дальнейшее применение такой же монетарной политики, которая втянула нас в финансовый кризис, выбраться из него? По общему мнению, да. Но так ли это на самом деле – покажет время. История предполагает, что обесценивание валюты в нынешнем масштабе приведет к сильной инфляции.