Рынки акций Азии растут третью сессию подряд

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг третью сессию подряд. Подъем возглавляют акции телекоммуникационных и высокотехнологичных компаний.

Вместе с тем японский рынок ушел в минус на фоне укрепления курса иены, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии поднялся на 0,1%, до 514,69 пункта, рост наблюдается в 6 из 10 отраслевых групп индикатора.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi прибавили по 0,2%.

"Все еще сохраняется базовая тенденция к росту прибыли, вопрос лишь в том, сколько вы хотите за нее платить. Рынок полностью учитывает эти факторы в котировках, и аргумент в пользу акций во всех регионах сейчас - их дешевизна по сравнению с процентными ставками", - отметил аналитик UBS в Сиднее Дэвид Кэссиди.

Рост прибыли промышленных предприятий Китая замедлился в июле до 13,5% в годовом выражении с 17,9% в июне, которые были лучшим результатом с сентября 2013 года, свидетельствуют обнародованные в четверг статданные.

Котировки акций австралийской авиакомпании Qantas взлетели на 7,5% благодаря меньшему годовому убытку, чем ожидали эксперты. Кроме того, Qantas рассчитывает вернуться к прибыли в I полугодии 2015 фингода.

Бумаги Samsung Electronics Co. подорожали на 1,7% на торгах в Сеуле, внеся самый значительный вклад в подъем регионального индекса MSCI Asia Pacific.

Цена акций China Telecom увеличилась на 5,2%, поскольку финансовые результаты компании превзошли ожидания рынка.

Рыночная стоимость девелопера Country Garden Holdings Co., который контролирует самая богатая женщина в Китае Ян Хуэйянь, упала на 6,6% на торгах в Гонконге. Компания намерена провести допэмиссию акций на $410 млн, чтобы рефинансировать задолженность.