Прогнозы Bank of America Merrill Lynch по доллару

Инвесторы накапливали активы еврозоны, избегая инструменты США с фиксированным доходом на протяжении большей части этого года, а теперь появляется все больше доказательств, что эта тенденция замедляется или закончилась, говорят аналитики Bank of America Merrill Lynch. "Хотя активы США с фиксированным доходом дороги в абсолютном выражении, они выглядят привлекательными в относительном выражении, если сравнивать их на долгосрочной основе без хеджирования валютного риска", - говорит стратег американского банка Дэвид Ву. Банк остается быком по доллару и прогнозирует уровни в $1.30 и Y108 на конец 2014 года в парах евро/доллар (

) и доллар/иена (USD/JPY). EUR/USD сейчас находится на $1.3181, в то время как USD/JPY торгуется по Y103.92.