Для чего Китай создает Всемирный азиатский банк?

Есть в мире много разных международных банков развития, но Китай захотел создать свой. Называться он будет «Азиатский банк инфраструктурных инвестиций».

Соглашение о создании АБИИ подписали еще 24 октября. В числе участников — 21 страна региона. В ведении банка будет финансирование проектов по строительству дорог, развитию телекоммуникационной инфраструктуры и другие инфраструктурные реформы в бедных регионах Азии. Возглавит банк Китай, в его планах запустить работу уже к концу следующего года. Большой плюс — это внушительные объемы средств, однако создание АБИИ усилит конкуренцию, потому что в Азии уже есть крупный кредитор – Азиатский банк развития.

Но зачем тогда Китаю понадобилось создавать еще один банк развития для Азии?

Официальная версия - в Азии большая проблема с финансированием инфраструктуры. У АБР в 2010-2020 гг. недостаток финансирования составил около $8 трлн, а заполнить этот пробел никак не получается. У АБР капитал составляет чуть более $160 млрд, у Всемирного банка – $223 млрд. Но при этом АБИИ начнет с капитала только в $50 млрд, и этого явно будет недостаточно, хотя все средства и пойдут впрок.

Еще одно отличие нового банка в том, что он сосредоточится только на инфраструктуре, тогда как средства АБР и Всемирного банка направлялись на любые проекты, начиная от окружающей среды и заканчивая гендерным равенством. Самое интересное, что чиновники АБР и ВБ положительно относятся к созданию банка, и даже говорят о возможностях для сотрудничества.

Но настоящая дипломатическая битва еще впереди. Например, США уже пытались убедить своих союзников не присоединяться к АБИИ, когда Джин Ликун, возглавивший банк, убеждал страны войти в капитал банка. В результате на церемонии основания банка отсутствовали представители Австралии, Индонезии и Южной Кореи.

Пока не ясно еще, как будет управляться новый банк. По мнению критиков, международных стандартов достичь не удастся, если он будет работать исключительно под руководством Китая.

Скорее всего, Китай будет использовать новый банк для расширения влияния в Азии за счет Америки и Японии. Раз уж Китай решился финансировать инвестиционный банк, значит он негативно оценивает медленные темпы глобальной реформы экономического управления. Кстати, такая же мотивация лежит в основе нового банка развития, создаваемого странами БРИКС.

Так, страны БРИКС создали банк и пул резервных валют, стремясь к большей независимости. Уставный капитал банка развития БРИКС составит $100 млрд и будет предназначен для поддержки экономик стран группы.

Очевидно, что китайские власти недовольны позицией Запада и особенно - США, которые игнорируют интересы развивающихся стран, несмотря на растущую экономическую мощь. Реформа МВФ тоже может так и откладываться на долгие годы, если США не одобрят ее, но Китай, понятное дело, не хочет ждать, поэтому взял все в свои руки.