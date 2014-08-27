Brent не смог закрепиться на цене $103 за баррель

Цены на нефть основных эталонных сортов в последние сутки двигались то вверх, то вниз. Последний рост не оказался слишком убедительным, и котировки вернулись на исходные позиции. Участники рынка теперь ожидают данных по динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США за предыдущую неделю.

Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent с поставкой в октябре повышались до уровня 103,30, но не cмогли там закрепиться и снова вернулись в район 102,60. Одновременно американский эталон WTI приблизился к сопротивлению 94,60 после того как почувствовал поддержку вблизи отметки 92,50. Разница в стоимости между контрактами достигла 8,6 доллара.

Агентство энергетической информации США сегодня вечером опубликует данные по динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны. Согласно опросу информационного агентства Bloomberg, участники рынка ожидают снижение запасов нефти на 1,7 млн баррелей до 360,7 млн баррелей. Запасы достигали рекордного значения на уровне 399,4 млн в мае месяце, но с тех пор постоянно снижаются.