Brent снова дешевеет: ОПЕК не собирается сокращать добычу

Январские фьючерсы на нефть марки Brent упали сегодня на бирже ICE до четырехлетнего минимума в 81,83 доллара за баррель. Правда, потом произошел отскок, и сейчас, к 14.30 мск, на европейских торгах цена составляет $82,54. На нефтяные цены продолжает давить превышение предложения над спросом.

Нефть WTI с поставкой в декабре сегодня опускались до $76,74 за баррель, сейчас котировки держатся на уровне 77,14 (на Нью-Йоркской товарной бирже).

Напомню, снижение глобальных цен на «черное золото» связано с тем, что вчера кувейтский министр нефти Али Аль-Омар заявил, что ОПЕК не собирается сокращать добычу и что встреча стран-экспортеров в Вене в конце ноября явно не увенчается таким решением. А вот мировой спрос продолжает ослабляться. Всё это в сочетании с переизбытком предложения и вызывает устойчивое движение нефти вниз.