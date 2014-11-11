Медведев: ограничений на продажу валюты не будет

Правительство и Центральный банк опровергают утренние новости и заявили, что не планируют вводить каких-либо ограничений на продажу валюты, ужесточать меры валютного контроля и ограничивать движение капитала. Об этом заявил премьер- министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Хотел бы ответственно заявить, что позиция правительства РФ и Центрального банка по этому вопросу абсолютно едина — никаких ограничений на продажу валюты вводиться не должно», — сказал Медведев.

По его словам, фундаментальных причин для дальнейшего ослабления рубля не существует. «Мы в последнее время наблюдаем резкое колебание курса рубля. Все аналитики сегодня признают, что рубль сильно недооценен. Этому способствовали в том числе недобросовестные игроки», — сказал Медведев.