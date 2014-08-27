WTi и Brent технически подскочили

В среду фьючерсы на нефть WTI колеблются вокруг вчерашней отметки, в узком диапазоне между 93,75 и 93,96 доллара за баррель. Сегодня выйдет отчет по американским запасам. Эти данные определят, насколько силен спрос на нефть в США.

Аналитики предсказывают поддержку на уровне 92,50 доллара за баррель, а сопротивление — на 94,45 за баррель.



Нефть марки Brent с поставкой в октябре окрепла на 0,27% и стоит теперь 102,78 доллара за баррель. Этот отскок наверх можно считать техническим, потому что никаких фундаментальных причин к росту цен наверх не наблюдается: рынок перенасыщен предложением, и никакие локальные конфликты не влияют на бесперебойные поставки с Ближнего Востока.