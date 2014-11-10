Первыми в России подорожают алкоголь, фрукты и техника.

Резкое падение рубля определенно приведет к подорожанию определенного сектора потребительских товаров. Подорожают некоторые продукты (особенно импортные), электроника, бытовая техника и алкоголь. Ритейлеры уверяют, что во всем виновато падение рубля и его выпуск в свободное плавание. С сегодняшнего дня, напомним закончены регулярные валютные вливания со стороны ЦБ РФ, и коридор бивалютной корзины тоже ушел в прошлое.



Конечно, ослабление национальной валюты повлияет на рынок в целом из-за высокой доли импорта в России. Сырье, упаковка - на ценообразовании может сказаться что угодно. Разумеется, с помощью удержания относительно конкурентной цены многие торговые сети попытаются выжить, однако подорожание неизбежно. Есть целые категории товаров, на которых не может не сказаться подорожание валюты: это, в первую очередь, импортные алкогольные напитки, консервированные и свежие овощи и фрукты. Их доля в отечественных магазинах очень велика.

Представители сети "Дикси" уже признались, что поставщики начали присылать уведомления о повышении закупочных цен.



Электроника и бытовая техника тоже могут подорожать. Правда, о том, когда это произойдет, сети-ритейлеры определенно сказать не могут (или не хотят), объясняя всё различиями в объемах складских запасов (товар, купленный по старому курсу, будет продаваться по старой цене). Подорожают флагманские модели, а вот о подробностях этого процесса - что именно подорожает, на сколько - можно будет говорить только после того, как рубль стабилизируется на определенном новом курсе.В компании "М.Видео", в группу риска по росту цен выделяют цифровую технику. "Так как она не производится в РФ, а срок ее жизни меньше и, соответственно, колебания рубля на ней отражаются быстрее. Но при этом именно цифровые товары дешевеют первыми, ведь в этом секторе особенно сильна внутренняя конкуренция и возможное повышение цен быстро стирается снижением за счет рыночных механизмов", — сообщили в пресс-службе ритейлера.



