Нефть Brent и WTI растет на сильном спросе из Китая

В понедельник днем нефтяные фьючерсы выросли на 1,25% после публикации данных о том, что китайский импорт сырой нефти резко ускорился в октябре. Сейчас нефть Brent с поставкой в январе торгуется на уровне $85,22 за баррель, это выше на 1,48%. WTI для поставкой в декабре подорожала на 1,25% - до $79,63 за баррель.

Напомним, что 5 ноября фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене до $81,64 за баррель — самое большое падение с октября 2010 года.



В Лондоне цены на нефть марки Brent упали почти на 27% с июня, когда они достигли почти $116, в то время как фьючерсы на WTI обрушились почти на 26% по сравнению с максимальным показателем $107,50 в июне.

По мнению аналитиков, только сокращение объемов производства в нефтяном картеле сможет остановить падение котировок. В понедельник Саудовская Аравия опустила отпускную цену на нефть для США, наверняка, чтобы конкурировать с американской сланцевой нефтью.

Вопрос о целесообразности корректировки текущих объемов производства рассмотрят министры нефти стран ОПЕК на встрече, которая запланирована на 27 ноября.