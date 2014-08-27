Золото растет на слабом долларе

В среду фьючерсы на золото отмечают подъем, так как слабый американский доллар повысил привлекательность драгоценного металла. Во время утренних европейских торгов на подразделении Comex Нью-Йоркской товарной биржи, с поставкой в ​​декабре поднялось на 0,13% - до торгов по $1286,90 за тройскую унцию.

Цены торгуются в диапазоне между $1281,10 и $1287,40 за унцию. Днем ранее золото подорожало на 0,49%, или $6,30, до отметки $1285,20. 21 августа фьючерсы достигли отметки девятинедельного минимума $1273,40, поскольку участники рынка полагают, что риск скорого повышения ставок в США возрос.

Фьючерсы, скорее всего, найдут поддержку на $1273,40, минимуме 21 августа, и сопротивление на $1299,30, максимуме 20 августа.

Слабый доллар обычно помогает золоту, так как он повышает привлекательность металла в качестве альтернативного актива и понижает в цене долларовые товары для держателей других валют.

Также на Comex с поставкой в ​​декабре серебро подорожало на 0,2% - до торгов на $19,49 за тройскую унцию. Медь с поставкой в ​​декабре подешевела на 0,27% - до цены $3,204 за фунт.