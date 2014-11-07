Налоговый скандал: власти Люксембурга секретно договаривались с 300 компаниями

Международный консорциум журналистов провел расследование того, как власти Люксембурга помогали уходить от налогов более чем трем сотням крупнейших международных компаний. В их число входят такие зубры рынка, как Apple, Deutsche Bank, Volkswagen, Commerzbank, Сбербанк, Газпром, Amazon, IKEA и многие, многие другие. Секретные договоренности по снижению налоговых сборов действительно существовали. В рамках проекта Luxembourg Leaks 80 журналистов из ведущих мировых СМИ проанализировали 28 тысяч конфиденциальных документов, доступ к которым был получен по разным каналам.



Через Люксембург, по скромным оценкам, могли быть проведены сотни миллиардов долларов, а объем недоплаченных налогов исчисляется десятками миллиардов. Соглашения с властями страны заключались через консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers. Транснациональные корпорации заключали сделки, в результате которых устанавливались особые условия налогообложения для отдельных их подразделений. Некоторые из них умудрялись оставлять налоговые выплаты в размере, не превышавшем 1% от общей суммы прибылей. Часто подразделения, зарегистрированные в Люксембурге, вообще не вели никакой экономической деятельности и являлись номинальной «базой прикрытия». Это и фактически несуществующие дочки Pepsi, и липовые подразделения FedEx, и многие другие компании. По одному из люксембургских адресов, к примеру, было зарегистрировано более ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ подразделений всемирно известных корпораций.

Между тем, компания Pricewaterhouse обнародовала заявление, согласно которому изученные журналистами документы были попросту похищены из ее офиса.