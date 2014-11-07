Налоговый скандал: власти Люксембурга секретно договаривались с 300 компаниями

Международный
консорциум журналистов провел
расследование того, как власти Люксембурга
помогали уходить от налогов более чем
трем сотням крупнейших международных
компаний. В их число входят такие зубры
рынка, как Apple, Deutsche Bank,
Volkswagen, Commerzbank, Сбербанк, Газпром,
Amazon, IKEA и многие, многие
другие. Секретные договоренности по
снижению налоговых сборов действительно
существовали. В рамках проекта Luxembourg
Leaks 80 журналистов из ведущих мировых
СМИ проанализировали 28 тысяч
конфиденциальных документов, доступ к
которым был получен по разным каналам.
Через Люксембург, по скромным оценкам, могли быть проведены сотни миллиардов долларов, а объем недоплаченных налогов исчисляется десятками миллиардов. Соглашения с властями страны заключались через консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers. Транснациональные корпорации заключали сделки, в результате которых устанавливались особые условия налогообложения для отдельных их подразделений. Некоторые из них умудрялись оставлять налоговые выплаты в размере, не превышавшем 1% от общей суммы прибылей. Часто подразделения, зарегистрированные в Люксембурге, вообще не вели никакой экономической деятельности и являлись номинальной «базой прикрытия». Это и фактически несуществующие дочки Pepsi, и липовые подразделения FedEx, и многие другие компании. По одному из люксембургских адресов, к примеру, было зарегистрировано более ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ подразделений всемирно известных корпораций.
Между тем, компания Pricewaterhouse обнародовала заявление, согласно которому изученные журналистами документы были попросту похищены из ее офиса.