ЕЦБ и Банк Англии не стали ничего менять

Объявлены итоги сегодняшних заседаний британского и европейского регуляторов. Как и ожидалось, ЕЦБ не поменял базовую процентную ставку по кредитам: она осталась на уровне 0,05% годовых. Ставка по депозитам тоже осталась прежней — минус 0,2%, и по маржинальным кредитам тоже наблюдается устойчивость (0,3%).

Аналогичным образом поступил Банк Англии, тоже сохранивший минимальную в своей 320-летней истории базовую процентную ставку на уровне 0,5%. Объем покупки активов остается на прежнем уровне в 375 млрд фунтов: британский регулятор приостановил программу QE.