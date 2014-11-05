EUR/USD: ЕЦБ и нонфармы

Добрый день! Вот и подходит к своему завершению первая неделя ноября. И, как правило, она насыщенна важными новостями. В четверг нас ждет заседание ЕЦБ, от которого инвесторы ждут решения – повышать темпы покупки активов или нет. Далее, в пятницу, будем ожидать выхода данных по рынку труда, из которых самыми интересными будут нонфармы. Поэтому на этой неделе затишья на валютном рынке мы не прогнозируем.

EUR/USD

На дневном графике мы построили сетку Фибо, и от 23.6% уровня будем искать продажи:

Недалеко от уровня 23.6% Фибо проходит горизонтальный уровень 1.2790, между которыми мы и разместим нашу продажу:

Sell Limit 1.2800, Stop Loss 1.2850, Take Profit 1.2700; 1.2600.

Вторую продажу можно попробовать ниже – в точке пересечения нисходящего канала и пробитого аптренда:

Sell Limit 1.2695, Stop Loss 1.2745, Take Profit 1.2700; 1.2580.

NZD/USD

Здесь попробуем продать от нисходящего канала:

Sell Limit 0.7900, Stop Loss 0.7950, Take Profit 0.7750.

USD/CAD

Канадец будем покупать от пробитого нисходящего канала:

Buy Limit 1.1150, Stop Loss 1.1100, Take Profit 1.1300.

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets