Комментарии IG Securities по евро

Евро/доллар (

) может протестировать $1.3150 на данный момент, а в последствие может продолжить движение к $1.30 в течение этого года, говорит Дзюнъити Исикава, рыночный аналитик IG Securities. "Спорадически имело место короткое покрытие по евро, но у валюты нет сил на что-то больше", - говорит Исикава. Дифференциал доходностей государственных облигаций США и Германии в 10-летних бумагах продолжает расширяться, достигая самого значительного показателя за последние 15 лет, к тому же теперь рынки еврозоны имеют серьезные предпосылки ожидать количественное смягчение от ЕЦБ в числе прочих шагов по ослаблению денежно-кредитных условий. "Если индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, который будет опубликован позже сегодня, превзойдет ожидания рынка, это повысит давление на акции США и приведет к росту доходности американских облигаций", таким образом, потянув вниз EUR/USD, к $1.3100. Если пара пробьется ниже $1.3150, где размещены защитные заявки на продажу, следующей поддержкой станет $1.3104. (минимум 6 сентября 2013). EUR/USD сейчас находится на $1.3191 против $1.3192 вечером в понедельник в Нью-Йорке.