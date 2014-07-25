Чья нефть удовлетворит Китай?

Совсем недавно, в сентября прошлого года Китай вышел на первое место по объемам импорта нефти, опередив США. И сейчас страна с точки зрения потребления нефти оказывается в достаточно странном положении — зависимость от сырья большая, а его источников не так-то много.

Касательно внутренней добычи Китай очень отстает - в 2011-2014 гг. добыча нефти в Китае выросла всего на 5%, тогда как в США - на 31%. В результате Китай полностью зависит от импорта нефти, и это ставит его в уязвимое положение, в том случае если начнутся проблемы в экономике.

По данным Wood Mackenzie, спрос на "черное золото" в Китае только растет и это заставляет страну тратить $500 млрд в год на импорт к 2020 г. И кто же сможет удовлетворить такой спрос?

В течение первого полугодия 2014 г. экспорт из Ирана в Китае вырос на 48% по сравнению с прошлым годом - 630 тыс. баррелей в сутки - это всего лишь 10% от общего объема импорта страны. Второй надежный источник нефти для Китая — это Африка. Но у тут Пекин нервничает из-за нестабильной обстановки в Ливии и Южном Судане.

Все выливается в то, что китайским властям приходится искать новые источники энергоресурсов. Уже рассматривают, например, Анголу, которая является вторым по величине источником импорта нефти в Китай.

Геополитические навыки китайских чиновников иногда просто поражают. Недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Китая Си Цзиньпин подписали соглашения, по которому Китай будет создавать инфраструктуру и жилую недвижимость, поставлять различные товары, а за все это Венесуэла будет платить нефтью. Нехило! Однако, такое соглашение действительно может позволить увеличивать поставки до 1 млн баррелей в сутки.

В отличие от Анголы и Венесуэлы, Саудовская Аравия, похоже, вообще исключена из плана Китая. В настоящий момент на долю Саудовской Аравии приходится 19% всего импорта нефти в Китай, но этот уровень остается неизменным уже 2 года. Если посмотреть в будущее, то доля Саудовской Аравии, скорее всего, будет снижаться.

Два новых НПЗ в Западном Китае будут работать на нефти, поставляемой из России и Центральной Азии, но не из Саудовской Аравии. Судя по всему, Эр-Рияду стоит поискать новых клиентов. Трейдеры считают, что ситуация не связана с враждебностью Китая, просто Пекин не хочет быть сильно зависимым от какого-либо одного поставщика.

Можно подумать, что имея доступ к большому числу поставщиков, Китай будет чувствовать себя в безопасности. Но последние действия Китая в Южно-Китайском море или недалеко от Парасельских островов говорят, что сколько бы нефти Китай ни получал, ее будет по-прежнему не хватать, поэтому вопрос о собственных источниках стоит весьма остро.

И до сих пор неясно, какую цену готов заплатить Китай за достижение этой цели.