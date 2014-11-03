EUR/USD: падение до двухлетнего минимума

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В понедельник вечером евро снизился против доллара на уровень, который ниже двухлетнего минимума. Спрос на евро обрушился после разочаровывающих производственных данных еврозоны. В это же время оптимистичный отчет США, опубликованный в пятницу, все еще хорошо поддерживает доллар.
Пара днем
достигала отметки 1,2441
- самой низкой с августа
2012 года. Потом пара
укрепилась на уровне
1,2495. Вероятно,
пара найдет поддержку на
отметке 1,2441
и сопротивление на 1,2617.
Производственный PMI Германии упал в октябре до 51,4 с 51,8 (в сентябре), хотя прогнозировали все без изменений. А вот производственный PMI для всей еврозоны тоже опустился до 50,6 в этом месяце (в сентябре был 50,7).
Евро также упал против фунта, пара снизилась до 0,7809.