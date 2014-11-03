Повышение ставки до 9,5% не помогло ЦБ удержать рубль от снижения

Российский рубль опять находится в очень слабом положении, он теряет к доллару и евро. Сейчас самым главным драйвером падения являются выборы в ДНР и ЛНР, - если Россия признает их (в чем очень уверена госдума РФ), то со стороны Запада могут последовать новые санкции. Плюс отрицательно сказывается на рубле очередное падение нефтяных котировок — Brent, например, снова падает ниже $86 за баррель.
В пятницу центробанк
России объявил о поднятии ключевой
ставки до 9,5%, но пока это действие
регулятора ровным счетом никак не
повлияло на движение рубля. Есть надежда,
что эффект от этого увидим в самое
ближайшее время, и он должен быть
положительным для национальной валюты.
Позитивный эффект еще был после заявления
о том, что динамика курса доллара на
валютном рынке 30 октября 2014 года носила
«нестандартный характер» и Банк России
в связи с этим начал расследование.
Может быть, инвесторы подумали, что
регулятор считает нестандартным рост
рубля и потому возобновили его продажи
к евро и доллару.
Сейчас российская национальная валюта находится в состоянии сильной перепроданности, но риски возможных очередных порций европейских санкций, падающие цены на нефть и расследования ЦБ пока не дают рублю начать полноценную коррекцию. Сейчас стоит дождаться решения о признании/не признании выборов ЛНР и ДНР Россией, и увидеть ответную реакцию Запада.
С технической точки зрения, уровень 43,5 - крайне сильное сопротивление для пары USD/RUB.