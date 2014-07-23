Теперь и евро слабеет к иене и доллару

В среду слабый евро упал до многомесячных минимумов против доллара и иены, поскольку различие между денежно-кредитной политикой Европейского центрального банка и других центробанков оказывает давление на единую валюту.

Так, пара EUR/USD торговалась на уровне 1,3464, минимуме с 21 ноября. Пара, вероятно, найдет поддержку на отметке 1,3400 и сопротивление на 1,3500.

Евро находится под давлением после того, как 5 июня ставки ЕЦБ упали до рекордно низкого уровня, поскольку банк пытается предотвратить угрозу дефляции в еврозоне. Причина - комментарии президента ЕЦБ Марио Драги восприняли как очередной признак того, что банк не исключает дальнейших мер смягчения денежно-кредитной политики, чтобы помочь укрепить прерывистое восстановление в регионе. И в то же время глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на прошлой неделе говорила, что процентные ставки могут подняться раньше, если восстановление на рынке труда будет продолжаться.

Евро также упал до пятимесячных минимумов против иены, пара EUR/JPY опустилась на 0,05% до 136,54.