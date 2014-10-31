Центробанк РФ резко понизил курсы доллара и евро

Банк России установил официальный курс доллара и евро с 1 ноября (на праздничные дни и среду, 5 ноября). Доллар понижен на 1,5 руб. - до 41,96 руб., евро потерял почти 2 руб. - 52,72 руб.

В то же время, во время сегодняшних валютных торгов курсы доллара и единой европейской валюты заметно растут. Сейчас, например, пара USD/RUB торгуется на отметке 43,022, EUR/RUB — на 53,890.



Рубль не сумел «отстоять» вчерашнюю укрепительную позицию. Сейчас стоимость бивалютной корзины формируется на уровне 47,0722 руб. Плюс дополнительным поводом для изменения курсов стали результаты заседания центробанка РФ сегодня, где объявили о поднятии ключевой ставки до 9,50% годовых.

Важно также то, что валютный рынок, собственно, проигнорировал эту новость — хотя, казалось бы, она должна была стать хорошим толчком для национальной валюты. Да, было совсем небольшое движение вниз в паре USD/RUB, но оно моментально вернулось обратно, доллар "выкупили". Среди аналитиков есть мнение, что рынок все больше становится непредсказуем — он как Дикий Запад, живет по своим правилам и вообще мало реагирует на что-то, кроме спекуляций.