Призраки, преследующие Уолл-стрит

Сегодня весь просвещенный (и особенно непросвещенный) мир отмечает Хэллоуин. Я не могла пройти мимо этого знаменательного события и перевела для вас материал американского «охотника за привидениями» Майка Холта. Он рассказывает о привидениях, населяющих самое уважаемое здание в финансовом мире — здание Нью-Йоркской фондовой биржи.





Октябрь — по традиции самый кошмарный месяц на американском фондовом рынке. Именно в октябре произошли страшные события кризисов 1929 и 1987 годов. Девять из двадцати самых жутких внутридневных падений Доу произошли в октябре.

В торговых залах Уолл-стрит не говорят вслух о паранормальной активности и о мистических событиях. Но это не означает, что они не продолжаются и сегодня!



Призраки населяют здание главной американской биржи, по словам медиумов, интуитов и «охотников за привидениями», которыми просто кишмя кишит каждый уважающий себя город. Немногие вслух скажут вам, что на Уолл-стрит хозяйничают мертвые, и только очень немногие работающие здесь клерки осмелятся об этом разговаривать. Львиная доля молчит, ведь никому не хочется показаться идиотом в глазах окружающих. Да и как отреагировал бы мир, если бы узнал, что посреди ежедневного, ежечасного, ежесекундного торгового процесса вовсю идет и сверхъестественная, паранормальная деятельность!











Призрак Интеллигента

Есть несколько типов духов и призраков, преследующих здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Самый заметный из них — Призрак Интеллигента. Говорят, что он появляется здесь наиболее часто.

Призрак Интеллигента — одинокая потерянная душа, которая по каким-то причинам не смогла перебраться «на ту сторону» в момент смерти. Возможно, это произошло из-за самоубийства, а возможно, у нее остались тут незаконченные сделки, а может быть, ее удержало в нашем мире страшное горе всех, кто пережил массовый финансовый крах. Эта потерянная душа специализируется на потерях и появляется в моменты спадов, завладевая сознанием трейдера, показывая ему призрачные видения и жуткие картины.









События, которые породили призраков

Старое здание — американская национальная историческая достопримечательность. И поверьте, оно видело множество смертей за годы своего существования. 16 сентября 1920 года позади здания взорвалась бомба, убив 33 человека и ранив более 400. Преступников так и не нашли, а на здании фондовой биржи и на некоторых строениях поблизости (например, на здании JP Morgan) все еще остались повреждения от взрыва.

Так вот, жертвы этого взрыва, как говорят, очень активно навещают биржу. Все 33 погибших души так и не нашли покоя. Эти призраки до сих пор появляются на месте своей смерти. Они первыми приходят в торговые залы по утрам, да и днем регулярно тревожат живых трейдеров.

Черный вторник 29 октября 1929 года — еще одно «призракогенное» событие, которое породило цепь самоубийств по всей стране. Множество торговцев и инвесторов покончили с собой в тот момент, а ведь душа самоубийцы никогда не найдет покоя. Уолл-стрит породила все эти смерти — и они до сих пор навещают свою убийцу — фондовую биржу Нью-Йорка. Есть даже городской миф о том, как «призраки черного вторника» руководили действиями членов правления биржевой комиссии, но доказательств, разумеется, нет и не будет.

Все биржевые крахи, все серьезные потери — все они оставляют в каменных залах старой биржи еще парочку неупокоенных душ, которые никогда не найдут радости и всегда будут искать свое потерянное состояние.

Черный понедельник 19 октября 1987 года убил одного трейдера, который умер от сердечного приступа, наблюдая стремительное обрушение DJIA. Многие из тех, кто с ним работал, рассказывали еще много лет после этого трагического события, что они частенько слышат его дыхание рядом с собой, чувствуют даже тепло его тела. Он будто бы совсем рядом, но потом люди вспоминают, что этот человек уже давно умер, и наваждение исчезает. Правда, после этого становится очень, очень страшно.









Как проявляют себя привидения

«Умные духи» - такие, например, как призрак Интеллигента или, дух первого президента биржи Энтони Стокхолма, умершего в 19 веке, — могут не только молча бродить по залу, но и общаются с биржевыми работниками. Потом, когда человек спрашивает себя «с кем же я только что разговаривал?» - он понимает, что никогда в жизни не видел собеседника ни в торговых залах, ни в офисе. А потом он понимает, что на собеседнике была странная одежда, да и глаза у него были какие-то странные. Потом бедолага проверяется у психоаналитика, а потом начинает верить в привидений, правда, старается этого факта ни с кем не обсуждать.

Иногда духи проявляются как порыв очень холодного воздуха или, наоборот, как очень сильное физическое присутствие. Призраков видели, слышали, осязали и даже нюхали. Очень часты постукивания, шумы, удары и глухие вздохи в конце дня, после заключительного звонка на бирже. Когда в залах устанавливается полная тишина, многие призраки уходят — они не добились в течение торгового дня своих целей (и не добьются никогда). Но многие приходят на их место: огромное старое темное здание — просто рай неземной для неупокоенных душ. После закрытия залы NYSE не такие уж и тихие. Но и живыми их тоже назвать нельзя.