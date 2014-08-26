Прогноз на вторник: в Америке всё ОК, в Европе ждут встречи в Минске, нефть и золото дешевеют

Сегодня выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США за июль. Согласно прогнозам, этот показатель скакнет вверх на целых 7,4% по сравнению с июньскими данными, однако львиная доля в этой цифре приходится на крупные заказы в авиастроительстве. Без их учета прирост будет составлять порядка 0,5%, а это примерно соответствует обычным темпам роста.

Фондовые рынки в США продолжают помпезное восхождение на экономический Олимп. Все главные индексы торгуются в области годовых максимумов, S&P 500 вчера обновил исторический рекорд, перешагнув отметку в 2000 пунктов, Dow Jones тоже готовится перевалить психологически важную отметку. В целом фундаментальная картина способствует росту рынка акций, поэтому акции американских компаний сейчас интересны для открытия длинных позиций. Особенно это будет рекомендовано, если макроэкономические показатели будут ниже прогнозных — тогда индексы чуть откатятся, и вступить в игру станет выгоднее.



В Европе продолжается разброд и шатание: на этот раз в фокусе внимания инвесторов — встреча России, Украины, представителей ЕС и ТС в Минске. В зависимости от того, что будет там происходить, будут двигаться и европейские фондовые рынки. Если напряженность усилится — Европа вряд ли на это положительно отреагирует. Если в протоколах можно будет найти намеки на оттаивание — возможен рост индексов.

На товарно-сырьевом рынке продолжается падение цен на нефть. Котировки Brent, потеряв с середины июня примерно 15%, приблизились к отметке в 100 долларов за баррель. Уровень поддержки — 101,25, здесь активно покупаются фьючерсы. Выше 102,60 «черному золоту» подняться не удается — здесь находится сопротивление. Скорее всего, сегодняшний день мало что изменит в этой ситуации.

Желтое, настоящее золото во время американской сессии продолжило дешеветь. На подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Комекс декабрьские фьючерсы торгуются на 1 276,50 долларов за тройскую унцию, потеряв еще 0,18%. Ожидается поддержка на USD 1274,60, а сопротивление — на 1303,70.

На валютном рынке сегодня довольно спокойно. Трейдерам рекомендуется обратить внимание на пару EUR/USD: на евро можно открывать короткие позиции в области 1,3240.