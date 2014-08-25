Открытие электронных торгов на американской бирже CME было задержано в понедельник на четыре часа

Трейдеры лишились доступа к фьючерсам на нефть, золото и серебро, сельскохозяйственные продукты, казначейские облигации и фондовые индексы США. «Повезло» только деривативам на акции Малайзии, которые по стечению обстоятельств продолжали торговаться.

Технический сбой на CME стал одним из самых продолжительных в истории электронной биржевой торговли последних лет и вновь напомнил об уязвимости современных торговых систем к технологическим форс-мажорам. Последствия сбоя могли быть гораздо хуже, если бы не низкий объем торгов в азиатские утренние часы вслед за относительно спокойными выходными.

Торги на электронной платформе CME Globex, которые должны были стартовать в два часа ночи по Москве, открылись на четыре часа позже из-за технической проблемы, природу которой биржа не уточнила. Globex обеспечивает около 90% ежедневного объема торгов на CME. «Клиенты ненавидят, когда такое происходит. Они не могут увеличить или, что более важно, закрыть позиции, и тут ничего не поделаешь», — цитирует Bloomberg Эвана Лукаса из компании IG Ltd., предоставляющей услуги в области трейдинга.



