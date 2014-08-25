5 событий в Европе, на которые надо обратить внимание на этой неделе

Возобновление призывов к дальнейшему смягчению монетарной политики в еврозоне на этой неделе — очень и очень вероятное событие. На это повлияют и данные по инфляции в ЕС, и немецкие данные о настроениях потребителей. Скорее всего, макростатистика подтвердит, что третий квартал в Европе проходит, мягко говоря, слабенько. Здесь — список из пяти важных вещей, на которые обязательно стоит обратить внимание при работе с единой валютой и фондовыми активами Европы.



Инфляция еврозоны: отчет за август выйдет в пятницу в 14.00 по московскому времени. Рост потребительских цен замедлился в июле до 0,4% (от 0,5% в июне), и экономисты прогнозируют, что в августе инфляция снизится и дальше — до 0,3%. Это произойдет из-за снижения цен на энергию. Этот показатель еще глубже заходит в «опасную зону», описанную ЕЦБ, и еще дальше от желательного целевого уровня в 2%. Если все будет идти такими темпами, то аналитики прогнозируют, что ЕЦБ объявит QE уже до конца 2014 года.

Безработица в еврозоне: июльские цифры ожидаются тоже в пятницу, и тоже в 14.00 мск. Уровень безработицы в ЕС в июне чуть уменьшился до 11,5% в июне (с майских 11,6%), но скорее всего, июльский отчет вряд ли покажет дальнейшее улучшение. «Индикаторы рынка занятости в последние месяца не показывают никаких прорывов: устойчивое улучшение картины рынка труда проигрывает прогнозным характеристикам», - заявили экономисты RBC Capital Market.

Немецкий IFO: ежемесячный обзор экономических настроений в крупном бизнесе, который вышел сегодня в 13.00 мск. Геополитическая напряженность между Россией и Украиной становится бременем для инвестиционного поведения компаний. На этом фоне не стоит и удивляться, что индекс делового климата IFO в августе продолжит устойчивый тренд на понижение.

Шотландские дебаты по поводу референдума о независимости. Британский календарь на этой неделе удивительно скуден, а в понедельник рынки и вовсе закрыты — в стране праздник. Однако предстоящий референдум о независимости в Шотландии все равно остается в фокусе внимания. Сегодня встречаются премьер-министр Шотландии Алекс Сэлмонд и лидер кампании «Вместе — лучше!» Алистер Дарлинг. Это будут их вторые теледебаты, которые пройдут вечером понедельника. Любой прогресс блока, ратующего за независимость, может оказать влияние на самочувствие британского фунта.

Встреча в Минске: лидеры ЕС, Украины и России встретятся в Минске во вторник, чтобы обсудить вопросы энергетической безопасности и продолжающийся конфликт.