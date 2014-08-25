Представитель ФРС Локхарт: Обсуждение по вопросу повышения ставок в ФРС реально

- обоснованно, что улучшение экономических данных начинает изменять ожидания по политике в отношении базовой процентной ставки, и, таким образом, обоснованы дебаты, случится это в начале 2015, середине 2015 или даже позже;



- обсуждение реально;



- продолжает предсказывать первое повышение процентной ставки в середине 2015 г.;



- полагает, что всё ещё рано изменять заявление по денежной политике ФРС;



- в заявлении говорится, что повышение ставки не будет соответствовать ситуации пока не пройдёт "заметный период времени" после прекращения программы выкупа облигаций осенью, и при сохранении "значительного недоиспользования" рабочей силы.