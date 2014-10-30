Lenovo выкупает Motorola Mobility у Google за $2,91 млрд

Сегодня компания Lenovo объявила, что завершила сделку по приобретению Motorola Mobility, подразделения Google. Сумма сделки составляет $2,91 миллиарда.

Еще в январе этого года Lenovo сообщала, что собирается купить у Google ее подразделение - Motorola Mobility, но для завершения сделки компании необходимо было получить разрешения регулирующих органов США и других стран. Теперь, согласно условиям договора, Lenovo получает бренд Motorola и к ней переходят все модели смартфонов американской компании - Moto X, Moto G, Moto E, и DROIDTM, а также планы и проекты по развитию продуктов под брендом Motorola, включая умные часы Moto 360.

Lenovo рассчитывает, что покупка Motorola позволит компании стать третьим в мире производителем смартфонов после Samsung и Apple (похоже, они последних новостей не видели еще). Напомним, что по итогам третьего квартала 2014 года Lenovo не вошла даже в пятерку крупнейших разработчиков смартфонов.

Motorola будет дочерней компанией в полной собственности Lenovo, туда же перейдут 3500 сотрудников. Головной офис Motorola по-прежнему остается в Чикаго (США). Кроме покупки Motorola компания собирается выкупить серверное подразделение IBM.