Понедельник в Европе: кредиторы потирают руки, горняки ослабли

Сегодня фондовые рынки Европы открылись ростом после выступления Марио Драги, в котором он уверил инвесторов в том, что ЕЦБ будет продолжать работу по стимулированию рынка еврозоны.

DJ Euro Stoxx 50 вырос сразу на 1,14%, DAX прибавил 1,18%, и даже французский САС подрос на 1,17%. Рост показывает финансово-кредитный сектор. Выросли акции BNP Paribas и Societe Generale (1,63% и 1,74% соответственно), на 1,07% «потолстел» Deutsche Bank. Окрепли и периферийные банки — итальянские и испанские.



Акции Roche выросли на 0,42%, после информации о том, что французы приобретут InterMune за 8,3 млрд долларов.

В Британии отмечено падение горнодобывающего сектора — опустились акции Glencore Хstrata (-0,53%) и Rio Tinto (1,18%), и даже гигант Bhp Billiton потерял 1,7%. На фоне этих неприятностей FTSE скользнул вниз на 0,04%. Кредитный сектор между тем растет: HSBC Holding прибавил 0,52%, Barclays подрос на 0,91%, Lloyds Banking окреп на 1,34%.