Евро восстанавливается обратно после Ifo

Евро восстанавливается обратно до $1.3194 после очередного тестирования обновленных сегодня минимумов вокруг $1.3184 (минимум в начале Азии / минимум 2014). Германский Ifo вышел немного ниже прогнозов, поэтому не вызывал дальнейшего крупного ущерба для единой валюты. Трейдеры отмечают, что они по-прежнему настроены преимущественно на продажи валюты, но добавляют, что гэп (разрыв) на графиках с пятничного закрытия ($1.3242) до открытия понедельника ($1.3220), с точки зрения технического анализа, необходимо будет закрыть. Тем не менее, евро остается слабым и в кроссах: евро/иена расширяет минимумы до Y137.25 (азиатский минимум Y137.45), и это движение усиливается откатом доллар/иены с ночных максимумов Y104.49 до Y104.04. Евро/стерлинг также торгуется тяжелым, и находится в настоящее время недалеко от недавно обновленного минимума stg0.7958. Евро/доллар защищен пока бидами на $1.3185/80, но прорыв откроет более глубокое движение в сторону $1.3150.

Индекс делового доверия в Германии упал в августе до 106,3 пункта - минимального уровня с июля 2013 года, по сравнению со 108 пунктами в июле, тогда как аналитики прогнозировали 107 пунктов. Индекс падает четвертый месяц подряд на фоне ослабления темпов экономического роста в Германии, а также эскалации конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Индекс ожиданий упал до минимума за 15 месяцев в 101,7 пункта со 103,4 пункта в июле при прогнозах в 102,1 пункта. Индекс текущих условий упал до 111,1 пункта, минимума с июля 2013 года, со 112,9 пункта при прогнозах в 112 пунктов. "Немецкая экономика постепенно тормозит, хотя, конечно, речь идет о торможении с очень высокого уровня, - отметил аналитик Landesbank Baden-Wuerttemberg Йенс-Оливер Никлаш.- Сохраняется существенная неопределенность в Восточной Европе, и инвестиционный климат постепенно ухудшается". В последнее время главным фактором ухудшения настроений является ослабления экспорта в Россию. В частности, поставки электротехники и электроники из Германии в РФ упали на 19,8% в первом полугодии. К тому же еще, не нашло свое отражение в отчетности продовольственное эмбарго со стороны России. То есть ситуация с деловым доверияем вряд ли улучшится в ближайшее время.