Рубль "без тормозов": свободное плавание или свободное падение?

Сегодня центральный банк РФ поднял еще выше официальный курс доллара США по отношению к рублю на 25,91 коп. - до 42,6525 руб. Курс евро к рублю стал выше на 47 коп. - 54,3393 руб..

Помнится, центробанк со следующего года хотел отпустить рубль в «свободное плавание»... Все больше убеждаемся, что критические уровни рубль давно уже перепрыгнул, и сейчас он находится уже не в «свободном плавании», а в «свободном падении». Национальная российская валюта не смогла удержаться на плаву и из-за санкций рубль сразу пошёл ко дну.

Когда нефть консолидировалась в районе 84,11-87,80, рубль с легкостью «промчался» сквозь сопротивление в 42,80. И сейчас только банк России — единственный продавец на валютном рынке, который пытается удовлетворить спрос на доллары и евро.

За последние полторы недели в российском обществе нарастает серьезное напряжение из-за резкого роста курса иностранных валют. Продолжающееся падение рубля может спровоцировать сильный отток капитала с банковских депозитов, и вот тогда начнётся настоящая паника. И центробанк ее остановить уже не сможет. Выход только один: либо ЦБ меняет правила игры, либо мы дожидаемся курса доллара в 46-47 рублей уже в этом году.

карикатура, изображение из свободных источников



Напомним, курс доллара дошел до отметки 43,20 сразу после заседания FOMC, а сам доллар закрылся в хорошем плюсе - основные валюты упали против доллара примерно на 150 пунктов.

Итогом заседания стало сообщение о завершении программы количественного смягчения и о сохранении основных процентных ставок на прежнем уровне (0% – 0,25%). Покупки гособлигаций планируют закончить 31 октября.

Сейчас пара USD/RUB торгуется на отметке 43,438, а пара EUR/RUB — на уровне 54,674.