Золото боится повышения ставок в США: торгуется на двухмесячном минимуме

В понедельник фьючерсы на золото торгуются вблизи самого низкого уровня за два месяца, поскольку участники рынка полагают, что риск скорого повышения ставок в США возрос.

Во время утренних европейских торгов на подразделении Comex Нью-Йоркской товарной биржи золото с поставкой в ​​декабре подешевело на 0,18% - до $1277,90 за унцию.

Фьючерсы торгуются в диапазоне между $1277,60 и $1281,10 за унцию. В прошлый четверг цены достигали $1273,40 за унцию, минимума с 18 июня. Скорее всего, золото найдет поддержку на $1266,50, минимуме 18 июня, и сопротивление на $1299,30, максимуме 20 августа.

Золото боится повышения ставок — повод инвесторам дало выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которая сообщила, что экономика США восстанавливается, и добавила, что ситуация на рынке труда также улучшается. Ее комментарии прозвучали после того, как опубликованные в прошлую среду протоколы июльского совещания ФРС показали, что некоторые чиновники полагают, что укрепляющееся восстановление и постоянное улучшение на рынке труда поддерживают решение в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.

Индекс доллара достиг сегодня уровня 82,66, максимума с 6 сентября 2013 года. Сильный доллар США оказывает давление на золото, так как он понижает привлекательность металла в качестве альтернативного актива и делает долларовые товары более дорогими для держателей других валют.

Также на Comex сегодня серебро с поставкой в ​​декабре опустилось на 0,05% - до цены $19,45 за унцию.

Медь с поставкой в ​​декабре подешевела на 0,05% - до $3,221 за фунт.