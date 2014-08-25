После речи Марио Драги евро упал до годового минимума

Курс евро упал до минимального уровня за последний год. Судя по комментариям главы ЕЦБ, центробанк может смягчить политику на будущей неделе, - это и стало причиной падения валюты.

Евро подешевел на 0,28% - до $1,3205, ранее упав до $1,3185 - минимальной отметки с сентября 2013 года. Индекс доллара к корзине основных валют поднялся на 0,22% - до 82,521.

Председатель Европейского центрального банка Марио Драги в пятницу подтвердил, что центробанк готов ответить всеми доступными ему способами на замедление инфляции. Следующее совещание ЕЦБ состоится 4 сентября.

"Что еще более важно, Драги отступил от текста, опубликованного на сайте ЕЦБ, добавив комментарии о прогнозе инфляции в августе. Он отметил снижение прогнозов инфляции в ближайшей, а также в средне- и долгосрочной перспективе, и подчеркнул, что это будет обсуждаться на совещании в сентябре. Похоже, что предстоит дальнейшее смягчение политики", - сказал директор по стратегии на валютном рынке National Australia Bank Рэй Этрил.

В пятницу будет опубликован отчет об инфляции в еврозоне в августе. По мнению опрошенных Рейтер аналитиков, инфляция замедлилась до 0,3% с 0,4% в июле, что намного ниже определенной ЕЦБ "опасной зоны" в 1% и цели центробанка чуть ниже 2%.

Курс доллара к иене поднялся на 0,22% - до 104,17 иены, ранее достигнув семимесячного пика 104,49.