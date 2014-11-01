8 миллиардеров: из самых бедных — в самые богатые

Львиная доля историй успеха начинается с фразы «Когда я получил хорошее наследство...» или со слов «Отец взял меня на работу». Но далеко не все современные миллиардные состояния — результат долгой работы нескольких поколений семьи. Каждый миллиард начинался с пары монет, и есть в современном большом бизнесе такие герои, которые держали эту пару монет в своих собственных руках, а не слушали, как создавали империи их отцы и деды.

1. Ян Кум, основатель и руководитель WhatsApp, родом из Украины.



Его еще подростком привезли в США родители. Чтобы свести концы с концами, его семья питалась по продуктовым карточкам. В 2009 году Кум и сооснователь WhatsApp Брайан Эктон запустили приложение в работу. Сейчас количество его пользователей составляет больше 600 млн человек, и в этом году Ян Кум стал наконец миллиардером (ему принадлежат 7 млрд долларов): WhatsApp был продан компании Facebook.



2. Джек Ма, основатель китайского торгового гиганта Alibaba, вырос в городе Ханчжоу, в атмосфере суровой бедности.







В свое время он не смог даже получить работу в ресторане KFC и дважды заваливал вступительные экзамены в колледж. В итоге образование он таки получил и начал преподавать английский язык. Джек впервые увидел интернет в 1995 году во время стажировки в США, открыл интернет-стартап (который ожидаемо провалился), но в 1999 году он набрел на золотую жилу, открыв интернет-магазин Alibaba. После IPO в сентябре 2014 года Джек Ма стал самым богатым человеком в Поднебесной с капиталом в 20,2 млрд долларов.



3. Элизабет Холмс основала свою компанию Theranos, когда была небогатой студенткой.

Правда, университет был весьма престижный — Стэнфордский. Революционная технология, придуманная Элизабет, состоит в быстром и дешевом анализе крови на основе забора микроскопической капельки. В этом состояло огромное преимущество метода по сравнению с долгими и дорогими лабораторными исследованиями. Сейчас состояние тридцатилетней Элизабет Холмс оценивается в 4,5 млрд долларов.



4. Ингвар Кампрад рос на небольшой шведской ферме.





В 7 лет он продавал соседям спички, за что был нещадно луплен суровым отцом. К 17 годам Ингвар основал маленькую фирму по торговле всякими мелочами — поздравительными открытками, карандашами, елочными игрушками. Фирма была названа IKEA. Сегодня сын скромного шведского фермера «стоит» 3,9 млрд долларов.



5. Джордж Сорос, гениальный трейдер современности, чуть было не погиб во время фашистской оккупации Венгрии.





Впрочем, что было бы с Соросом после того, как Венгрия вошла в соцлагерь, тоже непонятно. Однако хитрый подросток ждать новых потрясений не стал и в 1947 году сбежал к родственникам в Лондон. Там целеустремленный юноша поступил в Лондонскую школу экономики, а чтобы выжить, попутно работал официантом и носильщиком на железнодорожном вокзале. Дальше была работа в сувенирной лавке, потом — место в одном из нью-йоркских банков, а потом — всемирная слава великого трейдера и инвестора и состояние в 24 млрд долларов.

6. Ларри Элисон, основатель технологического гиганта Oracle, воспитывался приемной матерью.





После ее смерти он вынужден был уйти из колледжа и восемь лет зарабатывал непостоянно и случайно. В 1977 году им была основана одна из крупнейших современных компаний в технологическом секторе — и дело пошло! Сейчас Элисон входит в мировую финансовую элиту с 48 млрд долларами в кармане. От дел он уже отошел.



7. Ховард Шульц, председатель совета директоров Starbucks, родился в небогатой семье.



Он до сих пор рассказывает о своем комплексе неполноценности в детстве и юношестве. Ховард утверждает, что помнит, откуда он и кто. Так вот, выиграв стипендию в Университете Северного Мичигана, Шульц получил высшее образование, а потом ему удалось открыть небольшую кофейню. Называлась она Starbucks. Председателем совета директоров он стал в 1987 году, а сейчас в сети 16 000 точек по всей планете. 2,1 млрд долларов Шульца — его билет на «другую сторону дороги», в мир ресурсов и счастья.



8. Опра Уинфри, американская телезвезда, родилась в бедной семье в негритянском квартале Миссисипи.





Благодаря природному таланту и целеустремленности, девушке в 19 лет удалось стать первым чернокожим корреспондентом на американском телевидении. Потом карьера двинулась в гору: Опра принесла на телевидение живость, непосредственность и полное отсутствие страха неудобных тем. Поэтому 1983 год стал годом взлета Уинфри: она открыла собственное ток-шоу, которое и по сей день остается своеобразным рупором общественного мнения. 3 миллиарда долларов, в которые сейчас оценивается состояние Опры Уинфри, заработаны работой в медиапроектах, инвестициями в них и вообще тончайшим природным чутьем.