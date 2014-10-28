В ЕС скандал: Британия бунтует и не хочет платить

В Европейском Сообществе разгорается нешуточный конфликт. В пятницу Дэвид Кэмерон публично сообщил, что Британия отказывается перечислять дополнительные средства в бюджет ЕС. Дело в том, что Брюссель требует с Великобритании еще $2,3 млрд в общий фонд, объясняя это корректировкой по экономическим данным с 1995 по 2013 гг. Каждая страна вкладывается в общий бюджет сообразно собственному доходу — и Британию изначально недооценили, по словам представителей Еврокомиссии.

Резкое улучшение оценки состояния Британии произошло в соответствии с новыми правилами, по которым при переоценке ВНП необходимо учитывать и серую экономику (проституцию, наркотики, контрабанду). Поэтому Еврокомиссия постановила, что ряд стран имеет с этого нешуточный доход и должен доплатить в общий фонд. Кроме естественно приходящих на ум Нидерландов и описываемой в этой заметке Великобритании, к таким нечастливчикам относятся, например, такие «гиганты» теневой экономики, как Италия, Кипр, Греция, Латвия и другие.



И напротив, страны, которые не страдают всеми этими общественными пороками, получат льготы в виде снижения взносов. Это, к примеру, законопослушные немцы, суровые датчане, честные поляки и т. д.

Британский премьер Дэвид Кэмерон был настолько шокирован новыми требованиями, что позволил себе прервать заседание Европейского совета в Брюсселе, тут же организовал пресс-конференцию и высказал мнение британских властей по этому поводу. Более резкой критики ЕС из его уст еще не звучало никогда.

Он назвал ситуацию недопустимой, охарактеризовал ее как пугающее поведение, известил общественность о том, что Британия не собирается платить по этому счету до 1 декабря и добавил, что руководству ЕС, которое думало, что страна заплатит, следует подумать еще раз. По словам Кэмерона, его поддержат его коллеги по несчастью: Нидерланды, Италия, Греция, Мальта тоже не согласны с решением ЕС. По оценкам многих британских СМИ, премьер выглядел взбешенным, и у иных слушателей даже складывалось ощущение надвигающегося апоплексического удара.

Скандал разгорается весьма нешуточный. С одной стороны, ЕС получил тревожный звоночек: даже самые крепкие в экономическом отношении страны не готовы представлять из себя дойных коров и начинают активно сопротивляться чужим решениям в отношении себя. С другой стороны, Кэмерону теперь тоже деваться некуда: он должен, сказав «А», сказать и «Б».

Иными словами, пойти на попятную и все-таки заплатить будет означать для него серьезные проблемы в карьере. В мае 2015 года в Британии состоятся выборы, и Кэмерон будет в них участвовать. Если голоса избирателей будут отданы его Консервативной партии, то Кэмерон обещал провести референдум по вопросу о дальнейшем членстве Британии в составе Европейского Сообщества.

Реакция представителей европейского сообщества вполне ожидаема: вчера власти пригрозили оштрафовать страну. В Брюсселе удивлены поведением британского премьера, заявили, что о новых требованиях он знал заранее и вообще никак не давал понять, что он недоволен. Штрафы за несвоевременный платеж будут налагаться на Британию до тех пор, пока она не урегулирует ситуацию.