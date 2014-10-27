Нефть WTI упала ниже $80 за баррель из-за прогноза Goldman Sachs

В понедельник вечером фьючерсы на нефть марки WTI упали ниже $80 за баррель. Причиной стала публикация ценового прогноза от Goldman Sachs, который сократил ключевые цифры.

Так, нефть WTI торговалась на уровне $79,77 за баррель. Ранее цены падали до минимума - $79,46 за баррель, самой слабой отметки с 16 октября.

В то же время нефть Brent с поставкой в ​​декабре упала до $85,32 за баррель.



Дело в том, что сегодня инвестиционный банк Goldman Sachs понизил прогноз цен на нефть Brent в первом квартале следующего года на $15 - до $85, а цены на West Texas Intermediate ожидаются в среднем на уровне $75 за баррель. Прежняя оценка - $90.