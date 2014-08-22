Нефть предлагают все кому не лень. Цена падает.

За счет роста предложения и явного снижения политических рисков продолжают помпезный марш вниз цены на нефть. Утром в пятницу фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,12 долларов (и теперь стоят 102,51 доллара за баррель), а на WTI – на 0,14 доллара (и теперь цена составляет 93,82 доллара). Это вторая подряд неделя снижения цен для Brent и уже пятая — для WTI.

Добыча нефти в США на максимуме за целых 28 лет, страны ОПЕК тоже поднапряглись в июле. Ливия космомольскими темпами нарастила производство и начала даже отгружать танкеры из Эс-Сидера (чего не происходило весь последний год). И даже Ирак, находясь в состоянии войны, все равно продолжает исправно качать нефть на Запад.

Разумеется, всё добытое надо куда-то продавать. А поскольку дефицита на рынке совсем не наблюдается — нефть продолжает дешеветь.