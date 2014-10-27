EUR/USD и EUR/JPY растут в понедельник

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По
результатам стресс-тестов банковской
системы еврозоны растут обе основные
валютные пары, связанные с евро. EUR/USD
на 10.10 мск добралась до 1,2688,
EUR/JPY – до 137,09. Причина
удорожания евро — стресс-тесты ЕЦБ,
которые показали, что самые крупные
кредитные институты региона не выявили
критичных заболеваний. Да, тесты не
прошли 25 банков из 130, однако у них еще
есть время на исправление ситуации.
Сегодня в 12.00 мск должен выйти немецкий отчет об уровнях доверия к экономике. Это важный индикатор готовности инвесторов идти на риск и вкладывать деньги.