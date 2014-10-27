EUR/USD и EUR/JPY растут в понедельник

По результатам стресс-тестов банковской системы еврозоны растут обе основные валютные пары, связанные с евро. EUR/USD на 10.10 мск добралась до 1,2688, EUR/JPY – до 137,09. Причина удорожания евро — стресс-тесты ЕЦБ, которые показали, что самые крупные кредитные институты региона не выявили критичных заболеваний. Да, тесты не прошли 25 банков из 130, однако у них еще есть время на исправление ситуации.



Сегодня в 12.00 мск должен выйти немецкий отчет об уровнях доверия к экономике. Это важный индикатор готовности инвесторов идти на риск и вкладывать деньги.





